Découvrez les secrets de la microbrasserie Épikur Saint-Pierre-de-Maillé
7 Rue des Hautes Herbes Saint-Pierre-de-Maillé Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Plongez au cœur de la brasserie artisanale de Damien Gervreau où passion et savoir-faire se rencontrent.
Cette adresse incontournable séduit les amateurs de bières grâce à ses créations uniques et innovantes comme la bière d’automne.
Lors de votre visite, laissez-vous guider à travers les secrets de fabrication avant une dégustation conviviale au bar.
Une expérience sensorielle qui ravira votre palais !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Dégustation réservée aux plus de 18 ans.
Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Animation dans le cadre du programme « Notre automne en Sud Vienne Poitou ». .
+33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
