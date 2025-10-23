Découvrez les secrets de la microbrasserie Épikur Saint-Pierre-de-Maillé

7 Rue des Hautes Herbes Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-10-23

Plongez au cœur de la brasserie artisanale de Damien Gervreau où passion et savoir-faire se rencontrent.

Cette adresse incontournable séduit les amateurs de bières grâce à ses créations uniques et innovantes comme la bière d’automne.

Lors de votre visite, laissez-vous guider à travers les secrets de fabrication avant une dégustation conviviale au bar.

Une expérience sensorielle qui ravira votre palais !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.

Dégustation réservée aux plus de 18 ans.

Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Animation dans le cadre du programme « Notre automne en Sud Vienne Poitou ». .

7 Rue des Hautes Herbes Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

