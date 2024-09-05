Découvrez les secrets de la Microbrasserie La Gang Biscarrosse

Découvrez les secrets de la Microbrasserie La Gang Biscarrosse jeudi 5 septembre 2024.

Découvrez les secrets de la Microbrasserie La Gang

668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2024-09-05

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2024-09-05 2024-09-12 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31

Plongez dans l’univers fascinant de la fabrication de la bière artisanale à travers notre visite pédagogique spécialement conçue pour les amateurs de bière et les curieux de tous âges. Une expérience unique qui éveillera vos sens !

Découvrez le processus de fabrication de nos bières artisanales. Matthieu vous dévoilera tous les secrets de son savoir-faire unique et vous expliquera les différentes étapes de production.

Parcourez nos installations modernes et découvrez où la magie opère. Vous aurez l’occasion de voir de près nos cuves de brassage et de fermentation et bien plus encore.

Terminez votre visite par une dégustation de 5 bières. Laissez vos papilles apprécier une variété de saveurs et d’arômes, dans une ambiance conviviale. L’occasion idéale pour poser vos questions et échanger avec Matthieu.

Places limitées, n’oubliez pas de réserver en ligne ou en office de tourisme .

668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Découvrez les secrets de la Microbrasserie La Gang

German : Découvrez les secrets de la Microbrasserie La Gang

Italiano :

Espanol : Découvrez les secrets de la Microbrasserie La Gang

L’événement Découvrez les secrets de la Microbrasserie La Gang Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Grands Lacs