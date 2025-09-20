Découvrez les spécialités culinaires amérindiennes de Guyane à base de manioc! Centre Amérindien Kalawachi Kourou

Le repas (entrée + plat) est au tarif de 20€ – le plat unique 15€ nombre limité de place d’où inscriptions préférables. La dégustation de cachilit et toutes les activités sont gratuites.

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Participez à une dégustation gratuite de cachili (bière de manioc, d’ananas, etc) et poursuivez votre expérience et votre immersion dans la culture amérindienne par un repas de plats traditionnels amérindiens à base de manioc.

Nombreuses activités gratuites proposées au Centre amérindien Kalawachi durant les deux jours, ateliers vannerie – perlerie – gravure sur calebasse -coloriage de motifs de ciel de case pour les petits, tir à l’arc – jeu de toupies – projection du film « Le Maraké de Brandon », etc – Voir autres fiches dans Open agenda

Centre Amérindien Kalawachi KOUROU Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 [{« type »: « email », « value »: « centrekalawachi@orange.fr »}] Dans un cadre exceptionnel, intégré dans son environnement naturel, à 5 minutes de Kourou, notre centre parle et montre au mieux à ceux qu’il accueille différentes facettes de la culture et traditions de la vie des amérindiens de Guyane. Il est également un lieu d’insertion pour les jeunes amérindiens.

• des ateliers d’art traditionnel: tressage de végétaux , tissage de perles, gravure de calebasse, initiation dessins ciels de case…

des activités récréatives: tir à l’arc, jeux kalina, visite guidée du site et découverte des plantes indigènes amérindiennes

Sur la base de groupes constitués : minimum 5 personnes

• un hébergement en carbet et hamacs avec possibilité de petit déjeuner (1 à 30 personnes)

• restauration – spécialités culinaires amérindiennes et/ou locales (déjeuner ou dîner) sur commande uniquement – mini 6 personnes

• accueil des groupes scolaires (primaire, collège, lycée, université)

• privatisation du site pour mariage, anniversaire, baptême, évènement familial, amical, goûters pour enfants…

• lieu d’accueil pour conférences, séminaires, réunions d’entreprises (petits déjeuners d’affaires, sessions de formation, journées team building, soirées clients, soirées collaborateurs) PK 3, 5 Route Degrad Saramaka – KOUROU possibilité de parking.

Sur la RN1, au rond-point d’entrée/sortie de Kourou, prendre direction Sinnamary,

tourner à gauche à environ 2,5km (panneau indicateur Centre Kalawachi),

Suivre la route pendant 1, 5 km environ, grands carbets sur la gauche.

