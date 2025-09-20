Découvrez les trains forestiers d’Abreschviller Chemin de fer forestier Abreschviller

Nombre de places limitées à 30 personnes. Locomotive diesel et vapeur – Tarif adulte : 13€, enfant 4 à 12 ans 10.50€, gratuit pour les – 4 ans. Locomotive Gmeinder : Tarif 10€/personne (gratuit pour les moins de 4 ans). Renault : Forfait 3 personnes : 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:30:00+

Le train forestier d’Abreschviller expose l’ensemble de son matériel historique et organise un week-end de voyages « insolites ».

Durant ces deux jours, découvrez notre exposition de matériel et visitez les ateliers. Vous aurez également l’occasion d’effectuer un voyage insolite à bord de notre voiture Renault NN de 1925 (10h15 et 13h15).

Le samedi uniquement, montez à bord d’une locomotive diesel (10h30 et 15h00).

Le dimanche uniquement, embarquez dans l’un de nos « tapes-culs » tracté par la locomotive Gmeinder (10h). À 15h, vous pourrez aussi monter à bord d’une locomotive à vapeur.

Chemin de fer forestier 2 place Norbert Prévot, 57560 Abreschviller Abreschviller 57560 Moselle Grand Est Le chemin de fer forestier d'Abreschviller est un ancien réseau ferroviaire conçu pour l'exploitation de la forêt d'Abreschviller, située dans le massif des Vosges, en Moselle.

Aujourd’hui, une partie de ce réseau a été reconvertie en ligne touristique. D’anciens trains à traction vapeur ou diesel circulent sur une voie étroite de 0,70 m et longue de 6,1 km, serpentant le cœur de la vallée de la Sarre Rouge. Parking à proximité.

© Acfa