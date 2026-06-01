Découvrez les vergers-potagers et la ferme auberge du château de Montigny-sur-Aube, Château de Montigny-sur-Aube, Montigny-sur-Aube

Découvrez les vergers-potagers et la ferme auberge du château de Montigny-sur-Aube 5 – 7 juin Château de Montigny-sur-Aube Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Venez découvrir les vergers-potagers, l’un des hauts lieux de l’art de l’Espalier, et le parc labellisés « Jardin Remarquable » ainsi que l’exposition du savoir-faire du jardinier au XIXème siècle.

Pour le déjeuner, venez déguster notre coffret-fraîcheur concocté avec les produits BIo de nos vergers-potagers (Réservation recommandée) en terrasse ou dans l’orangerie.

Château de Montigny-sur-Aube 2 rue de l’église 21520 Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateaudemontigny.fr »}]

Découvrez les vergers-potagers et la ferme auberge du château de Montigny-sur-Aube vergers potagers

Château de Montigny-sur-Aube