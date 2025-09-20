Découvrez les vestiges romans d’une ancienne chapelle templière dans l’église d’Arrout lors d’une visite guidée Église Saint-Pierre Arrout

Découvrez les vestiges romans d’une ancienne chapelle templière dans l’église d’Arrout lors d’une visite guidée Église Saint-Pierre Arrout samedi 20 septembre 2025.

Découvrez les vestiges romans d’une ancienne chapelle templière dans l’église d’Arrout lors d’une visite guidée 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Église d’Arrout : vestiges templiers et trésors du XIXᵉ siècle

Érigée en 1847 sur l’emplacement d’une ancienne chapelle, l’église d’Arrout témoigne de l’histoire religieuse et patrimoniale du village. Son toit, en ardoises, rappelle l’importance de l’activité ardoisière à Arrout au XIXᵉ siècle. L’édifice a conservé une décoration intérieure homogène, typique du XIXᵉ siècle, particulièrement bien préservée.

Le clocher-mur porte une cloche datée de 1528, vestige d’un passé plus ancien encore : celui de l’ancienne chapelle, d’origine templière. Cette chapelle, dépendante de la commanderie de Montsaunès en Comminges, servait les possessions agricoles des Templiers dans le secteur. Un fait peu surprenant quand on sait qu’Arrout se trouve sur l’un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Un portail roman exceptionnel

De cette chapelle templière subsiste un élément remarquable : un portail à plein cintre, daté du XIIIᵉ siècle, de style roman tardif. Aujourd’hui intégré à l’intérieur de l’église, ce portail est richement sculpté, fait rare dans la région. Les quatre arcs et leurs chapiteaux présentent un foisonnement de motifs : têtes humaines, rosaces, chouettes et autres éléments décoratifs, dont la symbolique reste parfois mystérieuse, mais toujours fascinante.

Un petit trésor d’art religieux

L’église d’Arrout abrite également un petit trésor d’art religieux, récemment installé, qui complète ce voyage à travers les siècles et les expressions de la foi.

Église Saint-Pierre Bourg, 09800 Arrout Arrout 09800 Ariège Occitanie 06 08 06 04 65 http://www.arrout.fr L’église, bâtie en 1847, est ornée d’un intéressant décor du Second Empire dans les tons pastel. Le bâtiment également a conservé quelques traces de la vieille église romane qu’il a remplacé, révélatrices de l’histoire du village.

Au XIIe siècle, Arrout est une possession de l’Ordre du Temple, relevant de la commanderie de Montsaunès en Comminges : la chapelle romane est vraisemblablement l’œuvre des templiers eux-mêmes. De leur édifice, a survécu le portail sculpté, démonté puis placé à l’intérieur de l’église du XIXe siècle, à l’entrée des fonts baptismaux.

D’allure générale rustique, sculpté de façon très simple, ce portail date du début du XIIIe siècle : cette époque voit l’avènement du style gothique dans le nord de la France, alors que les Pyrénées s’en tiennent aux acquis de l’époque romane. L’arc en plein-cintre du portail se compose de quatre moulurations noyées dans un foisonnement d’ornements : motif d’épis, de losanges, serpents, rosaces, frise de masques pris dans des mandorles, aux profils caricaturaux mais variés (mentons en galoche, barbes pointues, têtes casquées…). On dit volontiers que ces têtes, notamment parce que certaines sont casquées, seraient celles de templiers, ces moines-soldats qui protégeaient les pèlerins en Terre Sainte à l’époque des croisades… À partir de Saint-Girons prendre la direction de Castillon en Couserans passer Moulis, Alas, Engomer, puis tourner à droite au carrefour Arrout Cescau, monter la DP 404 pour se garer autour de l’église.

Église d’Arrout : vestiges templiers et trésors du XIXᵉ siècle

© Jacques Poirier