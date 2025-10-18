Découvrez L’ESCALE, qui accueille et accompagne les jeunes LGBTQIA+ ! QG de l’Escale PARIS

Découvrez à travers les témoignages des jeunes et des bénévoles de l’association l’histoire (assez extraordinaire) de BASILIADE et de l’ESCALE !

Créée en 1993, BASILIADE est une association militante issue de la lutte contre le sida qui accueille et accompagne, en vue d’un retour durable à l’autonomie, les personnes les plus vulnérables face à la maladie, à l’exclusion et à la précarité.

En 2020, l’association BASILIADE lance le projet ESCALE : cette Maison de BASILIADE accueille et accompagne les jeunes LGBTQIA+ en situation de précarité et de vulnérabilité. L’Escale comprend un C.H.U. (centre d’hébergement d’urgence) qui offre un refuge sécurisé, un accompagnement pluridisciplinaire et une perspective d’autonomie à plus de 50 jeunes de 18 à 35 ans.

Les jeunes sont accompagné.e.s par une équipe de salarié.e.s et de bénévoles, avec un suivi social, un soutien psychologique, un accompagnement médical, un appui à l’insertion professionnel et un accompagnement juridique.

Depuis maintenant 5 ans, plusieurs dizaines de jeunes ont pu bénéficié d’un lieu sûr, d’un accompagnement global et d’une ouverture vers l’autonomie. Ce travail est possible grâce à la mobilisation de tous.te.s : jeunes, professionnel.le.s, bénévoles et partenaires.

Le samedi 18 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

R.S.V.P. mickael.bodin@basiliade.org

Public adultes. A partir de 15 ans.

QG de l’Escale 227 rue Saint-Denis 75002 PARIS

https://basiliade.org mickael.bodin@basiliade.org