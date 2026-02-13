Découvrez l’espace Bien-être sur SolutionsCSE !, Reims – Reims Expo, Reims

Découvrez l’espace Bien-être sur SolutionsCSE ! 8 et 9 avril Reims – Reims Expo Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T09:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T09:00:00+02:00 – 2026-04-09T17:00:00+02:00

Cette année encore, SolutionsCSE offre à ses visiteurs la possibilitée de profiter d’un moment de calme et d’apaisement. OliTeam accompagne les entreprises dans la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) en proposant des solutions concrètes pour le bien-être des salariés.

Sur leur stand, vous pourrez :

Participer à des ateliers interactifs incluant auto-massage, auto-respiration et outil d’ostéopathie pour soulager les tensions et douleurs. Ces ateliers sont conçus pour expérimenter en groupe et apprendre à reproduire ces techniques dans votre quotidien professionnel.

Vivre des expériences individuelles avec des séances de massages sur table et de massages amma, pour retrouver de la mobilité, relâcher les tensions et ressentir un réel moment de ressourcement.

Découvrir notre innovation : l’Intelligence Humaine (IH), un programme unique qui aide à développer l’autonomie, stimuler ses facultés essentielles en entreprise et intégrer l’humain au cœur du collectif.

Faire le quiz “Hyper-personnalité” pour identifier votre profil (hyper-sensible, hyper-émotif, hyper-analytique, hyper-créatif…) et apprendre à transformer vos comportements en véritables forces au quotidien.

Tous nos ateliers et séances sont proposés sous forme de démos collectives et expériences individuelles, pour vous permettre de tester, comprendre et adopter des techniques autonomes afin de retrouver vos facultés et capacités dans votre vie professionnelle.

Venez découvrir comment OliTeam transforme le bien-être au travail et libère le potentiel de vos équipes !

Reims – Reims Expo Allée Thierry Sabine, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est

Profitez d’un moment de détente au cœur du salon