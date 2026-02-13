Découvrez l’espace Bien-être sur SolutionsCSE !, Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole, Aussonne

Découvrez l’espace Bien-être sur SolutionsCSE ! 26 et 27 mars Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T09:00:00+01:00 – 2026-03-27T17:00:00+01:00

À l’occasion de SolutionsCSE, VitalÔréflex invite les visiteurs à ralentir le rythme et à prendre soin d’eux, le temps d’une pause dédiée au bien-être.

Spécialiste de la prévention santé physique et mentale, cet organisme de formation propose des ateliers pour faire baisser le stress, la fatigue et les troubles musculo squelettiques liés aux conditions de travail. VitalÔréflex propose des approches ciblées visant à favoriser l’équilibre global, la récupération et le mieux-être durable.

Tout au long de l’événement, le stand VitalÔréflex permettra de :

. Explorer les principes de la détente et relaxation à travers des temps d’échanges et des ateliers de découverte, afin de mieux comprendre l’impact de ces pratiques sur la gestion du stress, la fatigue et les tensions liées à l’activité professionnelle.

. Profiter de séances bien-être individuelles, conçues pour apaiser le corps et l’esprit, parmi lesquelles :

Des massages assis Amma, pour soulager les tensions physiques et mentales,

Des séances de réflexologie plantaire ou palmaire, favorisant détente, équilibre et régulation du stress,

Des ateliers de lumino-relaxation, associant lumière et relaxation guidée pour favoriser le lâcher-prise, améliorer l’humeur et soutenir la récupération mentale.

Les ateliers et séances proposés combinent découverte, expérimentation et échange, afin de permettre à chaque participant de ressentir concrètement les bienfaits de ces approches et d’envisager leur intégration durable dans une démarche de qualité de vie et de santé au travail.

Venez rencontrer VitalÔréflex sur SolutionsCSE et découvrir des solutions douces, efficaces et accessibles pour contribuer à des environnements de travail plus sains, plus apaisés et plus équilibrés.

Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Profitez d’un moment de détente au cœur du salon