Découvrez l’Espace des métiers d’autrefois Bureau d’information touristique Saint-Sulpice-la-Pointe

Découvrez l’Espace des métiers d’autrefois 20 et 21 septembre Bureau d’information touristique Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Au rez-de-chaussée du bureau d’information touristique, l’espace présente une exposition d’objets et d’outils sur les métiers d’antan ayant fait la renommée de Saint-Sulpice : arçonnerie, brosserie, métiers du bois et du fer… et même un salon de coiffure !

Bureau d'information touristique Rue du 03 Mars, 81370 Saint-Sulpice-la Pointe Saint-Sulpice-la-Pointe 81370 Tarn Occitanie 05 63 41 89 50

