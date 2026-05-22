Découvrez l’esperanto, la langue internationale équitable Rue de Tikhvine Hérouville-Saint-Clair
Découvrez l’esperanto, la langue internationale équitable Rue de Tikhvine Hérouville-Saint-Clair samedi 23 mai 2026.
Hérouville-Saint-Clair
Découvrez l’esperanto, la langue internationale équitable
Rue de Tikhvine Pôle Animation Jeunesse Hérouville-Saint-Clair Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Plus d’une centaine d’espérantistes européens se réunissent en congrès à Hérouville Saint-Clair. À cette occasion, ils vous proposent des cours d’initiation gratuits à la langue internationale équitable.
Plus d’une centaine d’espérantistes européens se réunissent en congrès à Hérouville Saint-Clair
du 22 au 26 mai.
À cette occasion, ils vous proposent des cours d’initiation gratuits à la langue internationale équitable. .
Rue de Tikhvine Pôle Animation Jeunesse Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 6 09 42 10 06 kongreso.esperanto.2026@etik.com
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English : Découvrez l’esperanto, la langue internationale équitable
More than a hundred European Esperantists are meeting at a congress in Hérouville Saint-Clair. To mark the occasion, they are offering free introductory courses in the international language of fair trade.
L’événement Découvrez l’esperanto, la langue internationale équitable Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Caen la Mer
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