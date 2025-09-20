Découvrez l' »Etablissement industriel Voie » de SNCF Réseau à Saint-Dizier Établissement industriel SNCF de Saint-Dizier (EIV) Villiers-en-Lieu

Découvrez l' »Etablissement industriel Voie » de SNCF Réseau à Saint-Dizier Établissement industriel SNCF de Saint-Dizier (EIV) Villiers-en-Lieu samedi 20 septembre 2025.

Découvrez l' »Etablissement industriel Voie » de SNCF Réseau à Saint-Dizier Samedi 20 septembre, 09h00, 13h30 Établissement industriel SNCF de Saint-Dizier (EIV) Haute-Marne

Inscription sur https://affluences.com à partir du 2 septembre 2025. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Chaussures fermées obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

L' »Etablissement industriel Voie » de Saint-Dizier a bientôt 110 ans : il a été ouvert par la Compagnie des chemins de fer de l’Est en 1916 pour soutenir l’effort de guerre et alimenter le front de Verdun en matériel de voie. Après la guerre, sa situation géographique et sa superficie importante (34 ha) ont permis l’implantation d’un « magasin » de matériel fixe, qui approvisionnait les chantiers de voie, puis des ateliers de réparation pour la région Est de la SNCF.

Nous vous proposons un parcours guidé d’environ deux heures qui vous permettra de découvrir, à pied sur un kilomètre, les coulisses de ce site industriel et ses différentes activités, d’aujourd’hui. Plusieurs stands vous présenteront les savoir-faire et métiers de SNCF Réseau : chaudronnerie, usinage, logistique, recyclerie ou encore activité de « reversement ». Une occasion rare de mieux comprendre les processus industriels et les enjeux liés à l’économie circulaire.

Départs le matin de 9h à 11h et l’après-midi de 13h30 à 15h30, toutes les 30 minutes (5 groupes de 25 personnes par session).

Établissement industriel SNCF de Saint-Dizier (EIV) Route de Villiers en Lieu 52100 Saint-Dizier Villiers-en-Lieu 52100 Haute-Marne Grand Est 06 17 07 37 74 [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com »}] L’établissement industriel SNCF de Saint-Dizier a été créé en 1916 à des fins logistiques pour ravitailler le front de Verdun lors de la première guerre mondiale. Depuis plus de cent ans, les activités de ce site industriel n’ont cessé d’évoluer.

3 activités principales à ce jour :

* L’atelier: confection et réparation de pièces mécaniques et électromécaniques pour l’entretien du réseau ferré

* le reversement: expertise et reconditionnement de matériels

* La plateforme logistique nationale : stockage et distribution du matériel sur l’ensemble du territoire pour la maintenance du réseau ferré. Parking Visiteurs à l’entrée du site

Journées européennes du patrimoine 2025

©EIV de Saint-Dizier