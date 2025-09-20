Découvrez l’évolution de l’aviron, de la Maine et de ses bateaux Angers Angers

Visites commentées : entrée gratuite avec un animateur.

Escape Game : entrée 15 € par bateau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une nouvelle fois, le club d’aviron vous ouvre ses portes.

Venez découvrir ce club emblématique d’Angers de plus de 130 ans et revivez l’histoire du club autour de 2 animations :

Une visite commentée de l’histoire du canotage Angevin avec notamment la présentation de bateaux anciens : la Geneviève, yole barrée à 4 rameurs des années 1930 et une yole de skiff barré du constructeur Tellier, architecte naval.

Un Escape Game : La découverte de l’histoire de la Maine en canot de promenade sous forme d’escape Game, « Mais où est passée la Maine ? ».

Navigation durant une heure trente environ, en canot sécurisé pour 4 personnes maximum, dont un construit dans les ateliers du club.

Il est impératif de savoir nager pour cette activité.

Angers 11 rue Larrey Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 48 23 61 https://angersnautique.org/

1- Une visite commentée de l’histoire du canotage Angevin avec notamment la présentation de bateaux anciens – Gratuit (la Geneviève, yole barrée à 4 rameurs des années 1930 et une yole de skiff barré du constructeur Tellier, architecte naval.

2- La découverte de l’histoire de la Maine en canot de promenade sous forme d’escape Game » Mais où est passé la Maine ? » . Navigation durant une heure trente environ en canot sécurisé pour 4 personnes maximum dont un construit dans les ateliers du club La découverte de l’histoire d’Angers et de sa rivière s’organise canot de promenade sous forme d’Escape Game durant une heure trente maximum à partir de la base d’aviron d’Angers. Navigation et selon conditions météo.

Horaires : Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 18h

Tarifs, conditions spéciales :

1- Pour les Visites entrée gratuite avec un animateur

2- Pour l’Escape Game , entrée 15 € par bateau , savoir nager obligatoire

Angers nautique aviron