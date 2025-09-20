Découvrez l’évolution du patrimoine religieux d’un village médiéval Église Saint-Étienne Viols-le-Fort

Gratuit. Sans réservation. Le point de rendez-vous pour la visite commentée de l’église est situé devant la grande porte (ouest) côté route départementale 32. L’accès pour les P.M.R se fait uniquement par la petite porte sud, à l’intérieur des remparts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

L’association Sauvegarde de Saint-Étienne vous propose une visite commentée de l’église et de ses vestiges médiévaux.

Pour la cinquième année consécutive, l’association a souhaité ouvrir ce patrimoine en proposant deux horaires de rendez-vous pour une visite guidée et gratuite de 30 minutes environ. Les commentaires partagés et enrichis régulièrement satisferont petits et grands.

Cette visite pourra à votre convenance, être couplée par une visite commentée des remparts médiévaux et des sites préhistoriques locaux.

Église Saint-Étienne Bourg, 34380 Viols-le-Fort Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie Agrandie en 1875 sur des bases médiévales (église romane primitive), l’église Saint-Étienne de Viols-le-Fort a été entièrement rénovée depuis les années 1990 par les bénévoles de l’association Sauvegarde de Saint-Étienne (qui en assure l’entretien). Parking à 50 m. Accès aux PMR.

© Pierre Durand