Découvrez l’exposition Claire Tabouret – Entre la mémoire et l’oubli Musée des beaux-arts Rennes

Découvrez l’exposition Claire Tabouret – Entre la mémoire et l’oubli 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Derniers jours pour découvrir l’exposition évènement de l’artiste Claire Tabouret. Le Musée des beaux-arts présente une exposition monographique consacrée à cet artiste et propose une traversée de son travail sur ces douze dernières années, à travers le prisme du portrait, en explorant les enjeux à l’oeuvre : identité personnelle et masque social, conformisme et subversion, cohésion de groupe entre contrainte et émancipation, langage du corps et états d’âme, réflexion sur le statut de l’artiste, références à l’histoire de l’art revisitées…

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 0223621745 https://mba.rennes.fr https://mba.rennes.fr/fichier/rte/PROG_septembre2018.pdf Le musée offre un panorama de l’art depuis l’antiquité jusqu’au XXe siècle ; collection de peintures du XVIIe siècle ; cabinet de dessins du marquis de Robien

(c) Ville de Rennes