Découvrez l’exposition de l’association du Patrimoine Salle d’exposition de l’association du Patrimoine Saint-Médard-en-Jalles

Découvrez l’exposition de l’association du Patrimoine Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Salle d’exposition de l’association du Patrimoine Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’Association du Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles vous ouvre les portes de son exposition permanente.

Salle d’exposition de l’association du Patrimoine 126 avenue Montaigne, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine 0663585428 L’association du Patrimoine a inauguré le 21 juin 2025 sa salle d’exposition avec diverses archives parkings à proximité

L’Association du Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles a inauguré sa salle d’exposition le 21 juin 2025 avec diverses archives Saint-Médardaises.

© Association du Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles