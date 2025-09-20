Découvrez l’exposition «Mairies : histoires, architectures, symboles» Mairie Sainte-Maure

Découvrez l’exposition «Mairies : histoires, architectures, symboles» 20 et 21 septembre Mairie Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La mairie, siège du pouvoir public municipal, est un édifice à l’histoire plurielle. Construites, utilisées, modifiées, repensées, voire détruites, les mairies sont chargées d’histoire locale et nationale.

L’exposition « Mairies : histoires, architectures, symboles » s’installe à proximité de la mairie de Sainte-Maure pour faire partager aux habitants les spécificités de ce bâtiment public et de ceux de leur commune. Exposée en extérieur, elle est accessible à tous et sans contrainte!

L’exposition a été réalisée par le service Objectif Patrimoine de Troyes Champagne Métropole grâce à la mission d’étude de l’inventaire général du patrimoine culturel, en partenariat avec la Région Grand Est.

Mairie 132 route de Méry, 10150 Sainte-Maure Sainte-Maure 10150 Aube Grand Est La mairie de Sainte-Maure a été érigée entre 1880 et 1884, d’après les plans réalisés par l’architecte Moriset, repris par Léandre Malarmey. Initialement, il s’agissait d’une mairie-école installée dans le bâtiment ; l’école a finalement été déplacée dans d’autres locaux en 1976. L’édifice se compose d’un pavillon central en pierre, flanqué de deux ailes en briques et en pierre.

