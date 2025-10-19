Découvrez l’exposition solo « COSMOGRAPHIE – Tracer le vivant » de Letizia Gianella à Paris LooLooLook Gallery Paris

Découvrez l’exposition solo « COSMOGRAPHIE – Tracer le vivant » de Letizia Gianella à Paris LooLooLook Gallery Paris dimanche 19 octobre 2025.

Dans le cadre de Starting Sunday, l’événement annuel organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art (CPGA), LooLooLook Gallery, galerie d’art contemporain située au cœur du 1er arrondissement de Paris, vous invite à redécouvrir COSMOGRAPHIE, la première exposition personnelle en ses murs de l’artiste italienne Letizia Giannella.

Cette exposition dévoile une série d’œuvres sur papier où le dessin devient une cartographie sensible. Par la répétition du trait, Letizia Giannella explore les strates du paysage, de la mémoire et du temps, révélant un univers poétique entre architecture et archéologie visuelle.

Dans ces compositions, photographies et dessins s’entrelacent : portes, ruines et fragments architecturaux apparaissent comme autant de témoignages enfouis, évoquant le dialogue entre le minéral et le vivant, entre la nature et l’histoire humaine.

« Je dessine comme on respire, sans intention d’aboutir, mais dans une attention constante à ce qui émerge. »

— Letizia Giannella

Exposition Solo jusqu’au dimanche 19 octobre 2025, entrée gratuite

Finissage : Dimanche 19 octobre 2025, 15h–20h – en présence de l’artiste.

LooLooLook Gallery, 12 rue de la Sourdière, 75001 Paris.

Métro : Pyramides / Palais Royal – Musée du Louvre

www.looloolook.com, looloolookteam@gmail.com, 0619762674

Le dimanche 19 octobre 2025

de 15h00 à 20h00

gratuit Tout public.

LooLooLook Gallery 12 rue de la sourdière, 75001 Paris

http://www.looloolook.com/ +33619762674 looloolookteam@gmail.com