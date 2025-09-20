Découvrez l’histoire de ce moulin à vent récemment restauré Pousthomy Pousthomy

Découvrez l’histoire de ce moulin à vent récemment restauré Pousthomy Pousthomy samedi 20 septembre 2025.

Découvrez l’histoire de ce moulin à vent récemment restauré Samedi 20 septembre, 09h00 Pousthomy Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

En 2019, Pousthomy Patrimòni a restauré ce moulin à vent inachevé et y a installé une exposition permanente consacrée à l’histoire du village. Venez découvrir cette belle exposition.

Pousthomy 12380 Pousthomy Pousthomy 12380 Moulin à vent Aveyron Occitanie

En 2019, Pousthomy Patrimòni a restauré ce moulin à vent inachevé et y a installé une exposition permanente consacrée à l’histoire du village. Venez découvrir cette belle exposition.

©Aurélie Condomines