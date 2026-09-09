Découvrez l’histoire de la carrière de pierre de taille du Normandoux, La carrière de Normandoux, Tercé

Informations pratiques

Découvrez l’histoire de la carrière de pierre de taille du Normandoux 19 et 20 septembre La carrière de Normandoux Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Sur les traces de la pierre de taille

⛏️ Visite libre

Découvrez l’histoire de la carrière de pierre de taille du Normandoux, en parcourant un sentier ponctué de sept tables de lecture surplombant les anciennes zones d’extraction.

Depuis 1854, cette pierre a été utilisée pour de nombreuses constructions à travers toute la France. Le parcours vous permet de reconstituer l’évolution de l’exploitation et de comprendre l’importance de ce site dans l’histoire du bâti.

Un regard passionnant sur le travail de la pierre et le patrimoine industriel local.

La carrière de Normandoux Route de Saint-Julien-l’Ars, 86800 Tercé Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 30 03 71 26 Les carrières ont été exploitées pendant plus d’un siècle et demi, aux alentours de 1836 jusqu’en 1996. Les personnes y travaillant étaient souvent carriers de père en fils.

La pierre extraite à Chauvigny, Jardres, Lavoux, Tercé est un calcaire formé au cours de l’ère secondaire pendant le Jurassique moyen, c’est-à-dire il y a environ 165 millions d’années. Une pierre réputée en architecture depuis des siècles et dont l’exploitation a connu un important essor économique dès 1867, grâce aux travaux haussmanniens à Paris. À tel point que « Normandoux » possédait même, de 1885 à 1939, sa propre ligne de chemin de fer reliant la carrière à la gare de Jardres. Cette pierre semi-dure, oolithique, sert aux travaux d’élévation, à la réalisation des corniches, des bandeaux, des balcons, des dallages et escaliers, au parement de façades, à la réalisation de sculptures… Ces pierres ont été utilisées pour la construction d’édifices importants tels que le Quai d’Orsay ou le Château de Chambord. Le site n’est pas directement accessible ; il s’agit simplement d’un point de vue surplombant les carrières. Pas d’accès direct aux carrières situées sur un terrain privé.

Grâce à sept tables de lecture surplombant les carrières, retracez l’évolution de l’exploitation de la pierre de taille pour des constructions dans toute la France depuis 1854.

© Tercé