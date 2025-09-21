Découvrez l’histoire du chantier de restauration du Pont du Moulin Pont du Moulin Thorame-Haute

Découvrez l’histoire du chantier de restauration du Pont du Moulin Pont du Moulin Thorame-Haute dimanche 21 septembre 2025.

Découvrez l’histoire du chantier de restauration du Pont du Moulin Dimanche 21 septembre, 15h00 Pont du Moulin Alpes-de-Haute-Provence

04 92 83 41 92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez les coulisses du chantier de restauration du Pont du Moulin, classé au titre des Monuments Historiques.

Visite commentée avec Charly Grac.

RDV au pont.

Sur inscription

Infos : 04 92 83 41 92 / colmarslesalpes@verdontourisme.com

Pont du Moulin 04170 Thorame-Haute Thorame-Haute 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:colmarslesalpes@verdontourisme.com »}]

Découvrez les coulisses du chantier de restauration du Pont du Moulin

CCAPV