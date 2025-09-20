Découvrez l’histoire du monolithe Monolithe pour les victimes du camp d’Argeles Argelès-sur-Mer

Découvrez l’histoire du monolithe Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Monolithe pour les victimes du camp d’Argeles Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

️ Accueil au Monolithe – Mémoire du camp d’Argelès

L’association FFREEE (Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode) vous accueille sur le site du Monolithe, lieu de mémoire inauguré en 1999.

Ce monument marque l’emplacement de l’entrée du camp d’Argelès-sur-Mer, où furent internés, à partir de février 1939, des milliers de républicains espagnols fuyant la guerre civile.

Un moment de recueillement et de transmission, pour ne pas oublier cette page douloureuse de l’histoire.

Monolithe pour les victimes du camp d'Argeles 60 Bd de la Mer, 66700 Argelès-sur-Mer

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie Argelès-sur-Mer