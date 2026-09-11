Découvrez l’histoire du Musée de la carte à jouer et de ses collections, grâce à un jeu de cartes !, Musée français de la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Découvrez l’histoire du Musée de la carte à jouer et de ses collections, grâce à un jeu de cartes ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée français de la carte à jouer Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le projet d’un Musée à Issy a presque 100 ans. Ce musée a été pensé et créé dans un lieu historique. Il a constitué une des plus belles collections de cartes à jouer du monde, et est à présent en pleines transformation. Remontons le temps jusqu’en 1930 et réimaginons le futur avec un jeu spécialement conçu par le Musée.

Musée français de la carte à jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238360 https://www.museecarteajouer.com/ Le parcours offre au visiteur la découverte du monde de la carte « à jouer » et de ses utilisations, tous pays et toutes époques confondus. La France révèle l’existence de « portraits régionaux ». Le tarot raconte une histoire aussi ancienne que les premières cartes elles-mêmes, mais différente de la cartomancie, beaucoup plus récente. L’Asie, à travers la Chine, l’Inde, et le Japon, dévoile des cartes à la forme et au contenu originaux. Évocation de la fabrication et de la réglementation des jeux de cartes. Le parcours se termine par les cartes de fantaisie. Une autre galerie raconte par ailleurs l’histoire d’Issy-les-Moulineaux et du château des Princes de Conti, les débuts de l’aviation, les artistes liés à Issy. Métro : Mairie d’Issy (ligne 12) Bus : 123, 126, 169, 189, 190, 289, 290, 323, Tuvim RER, ligne C / Tram Val-de-Seine

Jeu de cartes pour découvrir le musée

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