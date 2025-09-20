Découvrez l’histoire du Nord lorrain, de la Préhistoire au XIXᵉ siècle, à travers une visite surprenante ! Musée archéologique Audun-le-Tiche

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Avec nos collections archéologiques comme témoins d’un passé passionnant, vous découvrirez l’histoire de notre région comme vous ne l’avez jamais vue. Riche en anecdotes, notre parcours a pour particularité de mettre en lumière la place de l’histoire locale dans la «grande Histoire», de l’installation de l’homme dans la région à son passé antique, jusqu’à la Révolution française.

Musée archéologique 32 Rue du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche 57390 Moselle Grand Est 06 75 89 66 91 https://www.musee-audunletiche.fr/ https://www.facebook.com/SAHLA1967;https://www.instagram.com/museearcheologiquealt/ Ouvert en juillet 2021, dans un ancien temple protestant désacralisé, le nouveau Musée archéologique d’Audun-le-Tiche présente les collections du Pays-Haut mosellan.

Le musée abrite les plus belles pièces issues des fouilles de la nécropole mérovingienne d’Audun-le-Tiche (classée au titre des Monuments historiques), ainsi qu’une remarquable collection de statues gallo-romaines (têtes de Minerve et de Sirona, Jupiter cavalier à l’anguipède, Apollon…). On y retrouve également une pièce unique à la symbolique forte : la croix pattée latine, inscrite au titre des Monuments historiques.

Avec une exposition de plus de 300 m², déclinée en six salles et comprenant une projection, vous traverserez les époques, du Paléolithique jusqu’aux procès de sorcellerie du XVIᵉ siècle, en passant par la fondation de la célèbre faïencerie Boch à Audun-le-Tiche en 1748 — une société aujourd’hui âgée de plus de 250 ans, plus connue sous le nom de Villeroy & Boch.

Enfin, au dernier étage, une exposition temporaire vous attend sur le thème de notre grande région transfrontalière, des origines à nos jours. Parking à proximité rue Foch.

Journées européennes du patrimoine 2025

