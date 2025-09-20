Découvrez l’histoire d’une ville fortifiée Musée Vauban Neuf-Brisach

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez en apprendre davantage sur les fortifications et la ville de Neuf-Brisach au musée Vauban. Vous y découvrirez un mapping du buste de Vauban, une reproduction du plan-relief exposé aux Invalides, ainsi que divers objets retraçant l’histoire de la place forte jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Musée Vauban 7 Place de la Porte de Belfort, 68600 Neuf-Brisach, France Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est 0389720393 https://www.neuf-brisach.fr/tourisme-patrimoine/musee-vauban La façade a été dessinée par Jules Hardouin-Mansard et légèrement modifiée pour une meilleure adaptation à la courtine par Tarade, directeur des fortifications en Alsace, en 1699. Dès 1702, le 1er étage du pavillon de la porte servit de logement au lieutenant général de Laubanie, premier gouverneur de la ville. Puis le logement fut simultanément occupé par l’aide-major et le sous-aide de la place. En 1792, le service du Génie s’installa au rez-de-chaussée, et au 1er étage le chef du Génie et son adjoint. Cette situation perdura jusqu’en 1940. De 1940 à 1945, la porte de Belfort servit de logement au Zahlmeister (officier payeur) et à ses bureaux. Classée en 1962 Monument Historique, la porte abrite, depuis 1957, le musée de la ville dans 2 salles du rez-de-chaussée.

© Musée Vauban