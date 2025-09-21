Découvrez l’histoire et l’architecture de l’église de l’Assomption Église de l’Assomption Maurupt-le-Montois

Découvrez l’histoire et l’architecture de l’église de l’Assomption Église de l’Assomption Maurupt-le-Montois dimanche 21 septembre 2025.

Découvrez l’histoire et l’architecture de l’église de l’Assomption Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Église de l’Assomption Marne

Entrée gratuite par groupe de dix personnes maximum. Durée de la visite : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir l’église de l’Assomption lors d’une visite guidée qui vous plongera dans l’histoire et l’architecture de cet édifice.

La visite permettra notamment de découvrir son clocher, qui domine le village et offre un point de vue unique sur les environs.

Église de l’Assomption Place du Général Toulorge, 51340 Maurupt-le-Montois Maurupt-le-Montois 51340 Marne Grand Est 0629560329 https://www.facebook.com/search/top?q=maurupt%20le-montois L’église a été détruite lors de la bataille de la Marne, du 6 au 11 septembre 1914.

Sa flèche, haute de 22 m, dominait le village, lui aussi presque entièrement détruit.

Il s’agissait d’une église des XIIᵉ et XVIᵉ siècles, dont le maître-autel et le mur du cimetière sont classés Monuments historiques. Parking à proximité.

Venez découvrir l’église de l’Assomption lors d’une visite guidée qui vous plongera dans l’histoire et l’architecture de cet édifice.

© Heiltz-le-Maurupt