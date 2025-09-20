Découvrez l’histoire riche de l’hôtel de la préfecture Préfecture de la Charente Angoulême

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au travers de visites guidées et commentées, venez découvrir les coulisses de l’hôtel de la préfecture et continuez votre déambulation institutionnelle en découvrant l’Hôtel du département.

Située contre les remparts de la ville d’Angoulême, l’hôtel de la préfecture est de conception et de composition néoclassiques. On y accède par une cour d’honneur fermée sur la rue par des portails imposants. L’arrière du bâtiment est occupé par un parc arboré qui domine la vallée de l’Anguienne et offre des vues dégagées sur le calvaire de Saint-Martin à l’ouest et le viaduc de l’Anguienne à l’est. Vestibule, Grand salon, salon rouge, salon de musique, bureau de Monsieur le préfet, etc, tous ces lieux n’auront plus aucun secret pour vous.

Visites guidées : 10h00, 11h30, 14h00, 15h30.

Située contre les remparts et la fin d'un quartier construit sous le Premier Empire et la Restauration, la préfecture est due à Paul Abadie père. Le projet lui est confié en 1828. Le plan comprend un imposant vestibule, plusieurs salons, un billard, une salle de réunion et, au premier étage, en dehors des appartements privés du préfet, est prévu un appartement d'honneur destiné au séjour des princes et princesses de la famille royale, de passage à Angoulême.

© Préfecture de la Charente