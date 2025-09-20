Découvrez librement le tombeau du premier gouverneur de Sedan Crypte du tombeau du Maréchal Fabert Sedan

Découvrez librement le tombeau du premier gouverneur de Sedan 20 et 21 septembre Crypte du tombeau du Maréchal Fabert Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’intérieur de la crypte, de style gothique tardif et seul vestige du couvent des Capucins qui dominait la ville, se trouve le tombeau du maréchal Fabert, premier gouverneur de Sedan après son rattachement à la France en 1642.

Une visite guidée est également possible.

Crypte du tombeau du Maréchal Fabert Résidence Ardennes, avenue Winston Churchill, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 26 85 70 http://www.sedan.fr Près de la tour « Les Fougères » Au bout de l'avenue Winston Churchill

Journées européennes du patrimoine 2025

© Service Patrimoine – Ville de Sedan