Découvrez l’Industrie en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur avec Forindustrie ! Agence NICE OUEST Nice

Découvrez l’Industrie en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur avec Forindustrie ! Vendredi 14 novembre, 08h30 Agence NICE OUEST Maritime Alps

Vous êtes inscrit(e) comme demandeur d’emploi sur l’agence France Travail de Nice Ouest : Vous cherchez un métier passionnant ? Découvrez l’Industrie en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, rejoignez le programme Forindustrie, l’Univers Extraordinaire ! Forindustrie est un outil pédagogique et innovant pour vous révéler la richesse des métiers de l’industrie.

Agence NICE OUEST 06200 Nice Nice 06200 Caucade Maritime Alps Provence-Alpes-Côte d'Azur

