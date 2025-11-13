DECOUVREZ L’INDUSTRIE La Roche-sur-Yon – Agence LA ROCHE SUD La Roche-sur-Yon

DECOUVREZ L’INDUSTRIE Jeudi 13 novembre, 09h00 La Roche-sur-Yon – Agence LA ROCHE SUD Vendée

Des machines, des histoires, des humains… Bienvenue dans l’industrie ! Intéressé.e par les métiers de l’Industrie et/ou de l’ Agro Alimentaire ? Curieux de découvrir ces secteur riches en opportunités ? Participez à l’événement organisé par les agences France Travail de La Roche-sur-Yon, la CCI et les partenaires du Réseau Pour l’Emploi.

Au programme : • Des kiosques animés par des professionnels pour explorer les métiers de l’industrie vendéenne • Des témoignages pour partager l’expérience e

