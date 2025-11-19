Découvrez l’ingénierie nucléaire ! La Grande Halle Lyon

Découvrez l’ingénierie nucléaire ! Mercredi 19 novembre, 14h00 La Grande Halle Métropole de Lyon

A l’occasion de la semaine de l’industrie, le showroom de l’ingénierie nucléaire vous ouvre ses portes. Découvrez le fonctionnement des centrales, les innovations et projets passionnants de l’ingénierie nucléaire, ainsi que les métiers qui façonnent cette industrie d’avenir ! https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/868/events

Vous êtes enseignant ? Pour organiser une visite pour votre classe, il vous suffit de nous contacter à l’adresse showroom-ingenierie-nucleaire-lyon@edf.fr pour que nous organisions votre venue. Des créneaux supplémentaires pourront être ouverts à la demande sous réserve de disponibilité.

