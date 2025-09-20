Découvrez l’intérieur de l’orgue et le projet de sa restauration Église catholique Saint-Martin Barr

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’orgue Kriess Stiehr-Mockers de l’église catholique de Barr fêtera ses 200 ans en 2026. Il est malheureusement muet depuis 40 ans.

Des travaux de restauration vont prochainement lui redonner vie ! En attendant, venez visiter l’intérieur de l’orgue, son impressionnante soufflerie située dans le clocher et ses nombreux mécanismes pneumatiques. Un ordinateur fonctionnant à l’air !

On peut situer l'origine de la paroisse Saint-Martin et de sa première église, au VIe siècle. Celle-ci se trouvait sur une petite éminence, au pied du Kirchberg. Une nouvelle église fut construite vers le milieu du XIIe siècle. Il en reste l'imposante tour romane de l'actuelle église protestante.

En 1545, la ville de Barr passa à la Réforme. L’église Saint-Martin devint lieu de culte protestant. En 1685, Louis XIV imposa de concéder l’usage du chœur au petit nombre de catholiques de la ville. Ceci s’appelle le »Simultanéum ». Cette cohabitation ne fut pas toujours bien vécue, car les catholiques devinrent une minorité de plus en plus importante au cours des décennies. En 1826, ils obtinrent leur propre église. Elle fut installée dans l’ancien manège d’une caserne désaffectée en bordure ouest de la vieille ville.

Saint Martin, titulaire séculaire de l’église ancienne et patron de la ville, lui fut donné comme titulaire. Par bonheur, le bâtiment était orienté comme devrait l’être toute église, c’est-à-dire, le chœur tourné vers le soleil levant, symbole du Christ Ressuscité. L’édifice ne revêt aucun caractère artistique particulier. Deux rangées de colonnes qui sont en fait des troncs d’arbres lui donnent un aspect un peu basilical. Parking de l’église

© Benoît Thomann