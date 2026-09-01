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AGENDA · Gournay-en-Bray

Découvrez l’Orgue de la Collégiale Saint-Hildevert Gournay-en-Bray

samedi 19 septembre 2026 · Gournay-en-Bray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue Saint-Hildevert
Ville
76220 Gournay-en-Bray
Département
Seine-Maritime
Tarif

Gournay-en-Bray

Découvrez l’Orgue de la Collégiale Saint-Hildevert

Rue Saint-Hildevert Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 19 septembre prochain, la Ville de Gournay-en-Bray vous propose des visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 16h, pour découvrir l’Orgue de la Collégiale Saint-Hildevert.   .

Rue Saint-Hildevert Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 90 00 

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English : Découvrez l’Orgue de la Collégiale Saint-Hildevert

L’événement Découvrez l’Orgue de la Collégiale Saint-Hildevert Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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