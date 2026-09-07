Découvrez l’orgue de l’église Saint-Germain, Église Saint-Germain, Bort-les-Orgues

Informations pratiques

Découvrez l’orgue de l’église Saint-Germain 19 et 20 septembre Église Saint-Germain Corrèze

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombres de places limitées à 12.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir l’orgue de l’église, l’écouter de très près et même l’essayer.

L’orgue de l’église Saint-Germain, construit en 2000 selon des méthodes traditionnelles par Bernard Cogez, compte 850 tuyaux et 14 jeux.

À l’occasion d’une visite commentée d’environ 1 heure à 1 heure 30, vous découvrirez les grandes caractéristiques de cet instrument, son histoire et son évolution depuis l’Antiquité, ainsi qu’un aperçu du métier de facteur d’orgues.

La visite est ponctuée d’extraits musicaux joués en direct et permet d’explorer les différents jeux ainsi que les « entrailles » de l’instrument, de la forêt de tuyaux à la soufflerie et à la mécanique intérieure.

Une projection consacrée à sa fabrication et à son installation viendra compléter la découverte. Les visiteurs musiciens auront également la possibilité d’essayer l’instrument.

Extrait d’une visite filmée en « caméra cachée »

Église Saint-Germain Place Jeanne d’Arc, 19110 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 96 81 85 http://auborddesorgues.e-monsite.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 96 81 85 »}] [{« data »: {« author »: « Y. ROLLAND », « cache_age »: 86400, « description »: « Profitant de notre su00e9jours en Corru00e8ze, nous avons visitu00e9s l’u00e9glise de Bort les Orgues, et par le plus grand des hasards, avons eu une du00e9monstration, par le maitre des lieux, une personne tru00e8s agru00e9able et passionnu00e9 par son instrumentnSi vous u00eates de passage, n’hu00e9sitez pas u00e0 passer le voir. », « type »: « video », « title »: « Orgue u00e0 Bort 9 mai 2017 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/R00fEz1M8UI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=R00fEz1M8UI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2jGGwDyPSjx3tS_e_RKGaQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 17 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Venez découvrir l’orgue de l’église, écoutez de très près, et essayez l’instrument ! scolaire

©Au bord des Orgues