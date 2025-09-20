Découvrez l’une des plus importantes collections d’images populaires imprimées en France Musée de l’image Épinal

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’équipe du musée vous accueille tout le week-end en entrée libre. Au programme : des visites guidées, des installations éphémères et des ateliers typographiques animés par Papier Gachette. Plus d’informations sur www.museedelimage.fr

Musée de l’image 42 Quai de Dogneville, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329822033 https://museedelimage.fr http://facebook.fr/museedelimage [{« link »: « http://www.museedelimage.fr »}] Le musée abrite l’une des plus importantes collections d’images populaires imprimées en France (Epinal, mais aussi Nantes, Orléans, Metz, Wissembourg, Toulouse ou Paris…) et à l’étranger (Mexique, Japon et Inde contemporaine : l’imagerie populaire est un média qui existe toujours). Le musée revendique aussi son attachement à d’autres formes d’art. En confrontant les images populaires avec d’autres œuvres – photographie contemporaine, peinture mais aussi œuvres musicales, littéraires, théâtrales… – il s’est donné pour objectif de questionner les liens – humoristiques, sentimentaux, parfois improbables – qui existent entre les images d’hier et celles d’aujourd’hui. Des connivences qui apportent aussi un éclairage sur notre société depuis le XIXe siècle, pour mieux comprendre ses goûts, ses mœurs et ses tendances. En proposant toute l’année des expositions inventives et variées, le Musée de l’Image est devenu non seulement un lieu de référence sur l’imagerie populaire mais aussi sur la manière dont ces collections historiques peuvent être interrogées et comprises.

© musée de l’Image, Épinal