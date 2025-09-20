Découvrez l’une des plus vieilles demeures de Cancale Métairie du Vauhariot Cancale

Nous gérerons l’accès à l’intérieur en fonction du flux de visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Bienvenue à la Métairie du Vauhariot.

Nous serons heureux de vous laisser découvrir en autonomie la cour et le jardin pour admirer le bâti et la vue mer. Nous aurons pris le soin de baliser le parcours avec des panneaux d’information.

Nous vous guiderons pour accéder à l’accueil afin de voir le grand escalier et le salon avec la cheminée.

Métairie du Vauhariot 66 rue des Français Libres 35260 Cancale Cancale 35260 Vauhariot Ille-et-Vilaine Bretagne Notre demeure bâtie au début du 17ème siècle est une des plus vieilles maisons de Cancale.

La signification du nom Vauhariot pourrait être le nom d’un propriétaire des vallons d’où Vaux à Rio puis Vauhariot. L’écriture Vauhariote se retrouve souvent au 17ème, il est possible que le nom du propriétaire primitif soit Riotte.

Dans le jardin, pour partie clos de murs, une tour ronde fut jadis le pigeonnier de 560 niches de la Métairie.

Cette demeure de caractère est composée de 2 corps contigus de bâtiment :

• la partie principale abritait le logis, avec entre autre un escalier remarquable en granit

• la partie contigüe qui abritait les étables et écuries Parking public, accessible par la Rue Ernest Lamort en contre bas de la Métairie du Vauhariot

Cyril Foliot