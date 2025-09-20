Découvrez l’univers de la construction Médiathèque Les Remp’Arts Toul

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La médiathèque Les Remp’Arts, en partenariat avec la ludothèque, propose aux plus petits de découvrir l’univers de la construction.

À partir de briques et de planchettes en bois, les enfants pourront développer leur créativité, leur imagination et leur esprit logique.

Médiathèque Les Remp'Arts 9 Rue de Hamm, 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est L'histoire du bâtiment est liée aux fortifications de Toul et à sa traditionnelle vocation militaire.

Cette casemate, ou caserne-casematée, date de 1883-1884. Elle fait partie d’un ensemble situé de part et d’autre de la Porte Moselle (porte de l’enceinte Vauban), reconstruite à la même époque. L’ensemble de l’enceinte a été classé Monument historique en 1941.

