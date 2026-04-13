Découvrez l’univers de la fameuse Biscuiterie de la Pointe du Raz !, Biscuiterie de la pointe du raz, Penneac’h

Découvrez l’univers de la fameuse Biscuiterie de la Pointe du Raz ! 5 – 7 juin Biscuiterie de la pointe du raz Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir notre nouvel espace découverte qui retrace l’histoire de la Biscuiterie de la Pointe du Raz et vous explique toutes les étapes de notre atelier de fabrication, de la réalisation de la pâte à la mise en sachet. La visite s’achève par une dégustation gratuite de nos spécialités.

Biscuiterie de la pointe du raz Route de la pointe du raz 29770 Plogoff Penneac’h 29770 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 70 60 73 »}]

Depuis 1936, la Biscuiterie de la Pointe du Raz régale petits et grands en fabriquant de délicieux biscuits et gâteaux bretons

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