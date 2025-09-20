Découvrez Munster en famille Mairie Munster

Découvrez Munster en famille Samedi 20 septembre, 10h00, 16h00 Mairie Haut-Rhin

Places limitées et réservation obligatoire. Rendez-vous 5 min avant votre horaire de visite devant la mairie, 1 Place du marché à Munster. Durée de la visite : 1h

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00
Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Avez-vous déjà remarqué les multiples petits détails qui ornent façades et monuments de notre centre-ville ? Découvrez Munster de manière insolite.

Mairie 1 place du marché, 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est Munster est une charmante commune de la région historique et culturelle d'Alsace, nichée au cœur de la vallée de la Fecht, au sein du massif des Hautes-Vosges. Elle abrite également le siège du parc naturel régional des Ballons des Vosges, offrant un cadre naturel préservé, idéal pour la découverte.
