Découvrez notre pop up de Noël Tendance 19 Paris

Découvrez notre pop up de Noël Tendance 19 Paris samedi 13 décembre 2025.

Cette année pour Noël, offrez des créations artisanales et originales, parfaites pour surprendre et ravir vos proches durant les fêtes. Rencontrez des créateurs passionnés, échangez sur leur savoir-faire et plongez dans une ambiance chaleureuse et festive.

Vous pourrez en prime vous immerger dans une atmosphère magique qui ravira petits et grands, idéale pour une sortie en famille ou entre amis.

De plus vous soutiendrez l’artisanat local: chaque achat est une belle manière d’encourager les talents d’ici, pour un Noël solidaire et chaleureux

Si vous êtes créateurs.rices, inscrivez vous sur notre site dès maintenant et venez exposer vos plus belles création !

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour dénicher des pièces rares, pleines de charme et d’authenticité, et faire le plein de l’esprit de Noël.

Venez vivre l’esprit de Noël dans un cadre unique grâce à notre marché d’artisant.es pour un moment réconfortant et féérique au coeur de l’hiver.

Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit

RESERVATION OBLIGATOIRE POUR LES EXPOSANT.ES SUR NOTRE SITE

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T12:00:00+01:00

fin : 2025-12-14T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T11:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-14T11:00:00+02:00_2025-12-14T19:00:00+02:00

Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/621354-n-pop-up-de-noel-13-14-decembre?header=%2Fpage%2F3564305-pop-up-de-noel-13-14-decembre +33769129216