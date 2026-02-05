Découvrez, observez les plantes et insectes des prairies humides Chédigny

Découvrez, observez les plantes et insectes des prairies humides

5 Place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 16:30:00

Date(s) :

2026-03-01

A l’occasion des Journées Mondiales des Zones Humides, découvrez les prairies inondables et leur richesse. Accompagnés par deux guides, vous saisirez le rôle essentiel de ces milieux dans l’équilibre écologique.

Bottes indispensables, tenue adaptée. Point de RDV donné lors de l’inscription.

A l’occasion des Journées Mondiales des Zones Humides, vous pourrez découvrir les prairies inondables, les plantes et insectes, les roselières, la richesse de ce lieu remarquable. Vous serez accompagnés par deux guides et saisirez le rôle essentiel de ces milieux dans l’équilibre écologique et l’importance de leur préservation.

Bottes indispensables et tenue adaptée. Point de RDV donné lors de l’inscription. .

5 Place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 89 82 94 acc.vignejardindecure.chedigny@gmail.com

English :

On the occasion of World Wetlands Day, discover the richness of flood meadows. Accompanied by two guides, you’ll grasp the essential role these environments play in ecological balance.

Boots and appropriate clothing essential. Meeting point given on registration.

