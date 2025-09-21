Découvrez Pamiers à vélo Parc municipal Pamiers

Découvrez Pamiers à vélo Dimanche 21 septembre, 14h00 Parc municipal Ariège

Gratuit. Sans réservation. Venez avec votre vélo !

Balade à vélo – À la découverte de l’histoire de Pamiers

Seul ou en famille, enfourchez votre vélo pour une balade commentée à la découverte de l’histoire de Pamiers, en longeant les canaux puis les rives de Cahuzac.

Départ : Parc Duchallonge (devant l’Accueil Jeunes)

Distance : 6 à 8 km

Durée estimée : environ 2h

Pour ceux qui le souhaitent, la visite pourra se prolonger jusqu’à l’église de Cailloup, où un concert aura lieu à partir de 16h.

Un parcours proposé par la Ville de Pamiers et l’association CyclosPattes Pamiers

Renseignements :

cyclos.pattes@laposte.net

07 87 25 31 21

Parc municipal Place du marché au bois, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie

© Jacques Valat