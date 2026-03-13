Découvrez Pélissanne en famille ! Parc Roux de Brignoles Pélissanne

Découvrez Pélissanne en famille !

Mercredi 22 avril 2026 de 10h à 11h. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 11:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Laissez-vous tenter par une visite commentée qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir le centre de Pélissanne et son histoire, en famille !Familles

Laissez-vous guider à travers les rues du centre de Pélissanne histoire du village, principaux monuments, grands évènements seront évoqués et décodés pour les petits et les grands ! .

Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

The tourist office offers a guided tour to discover the historic center of Pélissanne, typical village of Provence, with your family !

L’événement Découvrez Pélissanne en famille ! Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Massif des Costes