Découvrez si le nucléaire est fait pour vous ! Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL Monistrol-sur-Loire

Découvrez si le nucléaire est fait pour vous ! Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL Monistrol-sur-Loire mercredi 19 novembre 2025.

Découvrez si le nucléaire est fait pour vous ! Mercredi 19 novembre, 12h30 Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T12:30:00 – 2025-11-19T15:30:00

Fin : 2025-11-19T12:30:00 – 2025-11-19T15:30:00

Le Secteur Nucléaire recrute. France Travail vous propose une découverte du secteur porteur de l’industrie du Nucléaire via une session de « Détection de potentiel ». Ce parcours spécifique repose sur un enchaînement d’étapes sur une séquence d’une demi-journée qui comprend : – L’atelier de détection de potentiel avec des exercices pratiques et ludiques pour détecter votre potentiel sur ce secteur. – Un retour rapide à l’issue de la session et une proposition pour un parcours adapté si le secteur

Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/485607 »}]

Le Secteur Nucléaire recrute. France Travail vous propose une découverte du secteur porteur de l’industrie du Nucléaire via une session de « Détection de potentiel ». Détection de potentiel 1 jeune 1 solution