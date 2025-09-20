Découvrez un ancien site industriel témoin du patrimoine brassicole schilikois Villa Gruber – Villa des Projets Schiltigheim

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Patrick Gauger, ancien maître-brasseur, reviendra sur l’histoire de la brasserie Fischer lors de cette visite commentée au sein de l’ancienne villa Gruber.

Villa Gruber – Villa des Projets 9 route de Bischwiller, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est Un espace ressources dédié à l’information et à la concertation, elle est un véritable lieu de rencontre et d’échange autour des grands projets urbains. Elle est également un outil de travail pour les services de la ville, l’Eurométropole de Strasbourg et les partenaires qui œuvrent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces projets.

La Villa des projets est accessible au public lors de permanences, d’ateliers, de réunions et de débats publics. Elle permet de consulter librement des documents, découvrir des expositions thématiques, suivre l’avancée des projets et poser toutes vos questions sur l’avenir de votre ville.

