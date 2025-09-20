Découvrez un campement médiéval du XIIe siècle La Jonquière Hierges

Découvrez un campement médiéval du XIIe siècle La Jonquière Hierges samedi 20 septembre 2025.

Découvrez un campement médiéval du XIIe siècle 20 et 21 septembre La Jonquière Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Immergez-vous dans un campement médiéval avec des démonstrations de savoir-faire de l’époque : combats, travail du bois, du cuir, calligraphie, tir à l’arc…

Des balades à poney sont possibles pour ceux qui le souhaitent.

La Jonquière 1 rue de la Jonquière, 08320 Hierges Hierges 08320 Ardennes Grand Est 03 24 42 92 42 http://www.valdardennetourisme.com/ Aux portes de la Belgique, marqué par l’histoire de son château, le village de Hierges est un voyage dans le temps.

Lieu plein de charme, lorsque l’on se promène dans l’artère principale pavée, avec ses maisons en pierre bleue et ses toits d’ardoise, mais aussi dans la ruelle qui monte à l’église Saint-Jean-Baptiste, et enfin, et surtout, devant les ruines romantiques du château, qui semble veiller en maître sur le village.

Là, plus de mille ans d’histoire s’offrent aux visiteurs. Reconstruit au XVIe siècle, ce château, aujourd’hui propriété privée, témoigne encore de l’art militaire mosan. Parking à proximité.

Immergez-vous dans un campement médiéval avec des démonstrations de savoir-faire de l’époque : combats, travail du bois, du cuir, calligraphie, tir à l’arc…

© I. Bodart