Découvrez un des trésors d’architecture de Vias : les portes Serliennes Parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste Vias

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre limité de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

À la découverte des Portes Serliennes – Visite guidée exclusive

Partez à la découverte des Portes Serliennes lors d’une visite guidée exclusive à Vias.

Une occasion unique de plonger dans l’histoire de la ville et de percer les secrets architecturaux de ces éléments remarquables, témoins du passé et de l’élégance du style inspiré par Sebastiano Serlio.

Parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste Place de l'église, 34450 Vias Vias 34450 Hérault Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Cathy Dupuy De La Grandrive