Découvrez un écrin de verdure et d’histoire Les Jardins suspendus Cohons

Découvrez un écrin de verdure et d’histoire 20 et 21 septembre Les Jardins suspendus Haute-Marne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Déployant les frondaisons de leurs arbres séculaires sur près de quinze hectares, les Jardins suspendus de Cohons offrent au visiteur un ensemble composé de deux parcs pittoresques créés au début du XIXᵉ siècle et d’un jardin en terrasses érigé avant la Révolution, surplombant le village.

À l’ouest de la route de Bourg, le Parc des escargots de pierre propose une promenade romantique ornée de nombreuses fabriques en pierre sèche.

À partir de 1775, Nicolas Daguin, notable langrois, crée son jardin en terrasses, propriété de plus d'un ha, accrochée à flanc de coteau sur le revers du plateau de Langres. Des kilomètres de murs de pierre sèche, certains de 6 m de haut, soutiennent les terrasses vivrières où sont cultivés fruits, légumes et vigne. Le jardin est agrémenté de plusieurs « fabriques pittoresques » qui forment des belvédères dominant la vallée.

En 1808, il agrandit son domaine de 8 ha supplémentaires provenant de l’ancienne forêt de l’Évêque qu’il entoure de hauts murs et où il érige d’autres fabriques de pierre sèche dont un imposant belvédère de pierre, appelé escargot. L’ensemble s’appelle dès lors le Clos de la Roche.

En 1808, François Bertrand, ami de Daguin, acquiert les 5,5 ha restant de la forêt de l’évêque, et y crée son parc pittoresque à fabriques et jardin en terrasses. Dès 1815, il y érige un monumental escargot de pierre sèche, le Mastaba, puis ses héritiers feront de même avec le plus emblématique des trois escargots des Jardins suspendus : le grand escargot circulaire, 16 m de diamètre pour 5 m de haut. En 1863, Fernand Jacquinot, petit-fils de François Bertrand, réunit les deux parcs et jardins qui resteront dans la famille, aujourd’hui Parizot, jusqu’à nos jours. Accès depuis RD 974 ou le village de Cohons.

