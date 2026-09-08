Découvrez un extraordinaire château perché, Château de Peyrelade, Rivière-sur-Tarn

Informations pratiques

Découvrez un extraordinaire château perché 18 – 20 septembre Château de Peyrelade Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez cette ancienne forteresse grâce à un parcours de scénographie et profitez d’un incroyable panorama sur la vallée et l’entrée des Gorges du Tarn.

Visitez cette ancienne forteresse grâce à un parcours de scénographie et profitez d’un incroyable panorama sur la vallée et l’entrée des Gorges du Tarn.

Le parcours libre permet de découvrir l’architecture atypique du site, les salles voûtées, le pont-levis, les remparts restaurés et le chemin de ronde dans une visite guidée qui vous révélera tout ces secrets.

Mais le point fort de la visite demeure l’ascension sur le spectaculaire rocher-donjon et sa tour permettant d’emprunter de véritables hourds en bois : vous y découvrirez un magnifique point de vue sur la vallée, l’entrée des Gorges du Tarn et les Grands Causses.

Château de Peyrelade Peyrelade, 12640 Rivière-sur-Tarn, France Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie 0565622134 http://www.chateaudepeyrelade.com Construit entre le XIIe et le XVIe siècle, le Château de Peyrelade constituait au Moyen-Age l’une des plus importantes forteresses du Rouergue, grâce à la position de son rocher-donjon naturel qui lui permettait de contrôler la vallée du Tarn. Aujourd’hui, la visite permet de découvrir l’histoire du site, son architecture atypique, ainsi que les nombreux travaux de restauration et de fouilles entrepris depuis plus de 30 ans. La visite se termine par l’ascension sur le rocher qui offre un panorama spectaculaire sur le secteur de la vallée et des Gorges du Tarn.

Parcours scénographique avec maquettes, tables d’interprétation et vidéo. Parking

Visitez cette ancienne forteresse grâce à un parcours de scénographie et profitez d’un incroyable panorama sur la vallée et l’entrée des Gorges du Tarn.

©DR