Découvrez un hôtel de ville, accompagnés par des élus Hôtel de Ville Châlons-en-Champagne

Découvrez un hôtel de ville, accompagnés par des élus 20 et 21 septembre Hôtel de Ville Marne

Durée de la visite : 1h

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Durant une visite, vous serez accompagnés d’élus qui vous feront découvrir les pièces emblématiques de ce lieu chargé d’histoire.

Hôtel de Ville Place Foch, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 98 21 http://www.chalons-en-champagne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] La construction de l’Hôtel de Ville s’est achevée en 1776. Elle s’inscrit dans le plan d’embellissement de la cité, insufflé par l’intendant du roi. Son architecture s’inspire des codes de l’Antiquité. Ce bâtiment accueillait à l’époque, en plus de l’Hôtel de Ville, le palais de justice et la prison.

Depuis 1776, l’Hôtel de Ville héberge les institutions municipales.

Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1932 pour son grand salon, et classé en 1941 pour ses façades, toitures, vestibule, escalier, ainsi que le salon du premier étage.

Journées européennes du patrimoine 2025

